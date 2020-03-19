Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Bodrum'da alkış yapan vatandaşlar

Menteşe ilçesinde balkonlarda ve pencerelerde alkış yapanlar MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.