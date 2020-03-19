Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu. Etkinlikten haberi olmayan kimi vatandaşlar da sesi duyup balkonlarına çıkarak etkinliği destekledi. .

Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:38 Kaynak: AA

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