Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışla destek geldi.

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Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışla destek geldi.


Milyonlarca vatandaş balkona ve camlara çıkarak alkış desteğinde bulundu. Sosyal medyadan da destek mesajları atan birçok vatandaş sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi. Erzincan'da da vatandaşlar saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.


Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı Erzincan'da vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüs ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşlar balkona çıkarak alkış tuttu. Bazı vatandaşlarda dairelerinin ışığını söndürüp açarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:28 Kaynak: İHA

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