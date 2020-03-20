Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

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Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.


Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.


Kimisi ıslıklarla, kimisi de alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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