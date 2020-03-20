Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.
Kimisi ıslıklarla, kimisi de alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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