Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Sakarya'da Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan polis memurları, saat 21.00'de sirenlerini çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Polisler, yaklaşık 1 dakika süren alkışlarla sağlık personeline moral verdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinin tüm dünyada takdir topladığını söyledi.

Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ve selamladıklarını aktaran Kaya, "Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bartın

Bartın'da sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.

Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.



Bu sırada esnaf da iş yerlerinden çıkarak alkışla destek verirken, araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.



Öte yandan bir vatandaşın evinin balkonundan alkış tuttuğu sırada apartmanın karşısında bulunan özel sağlık kuruluşunun çalışanları da alkışla karşılık verdi.

Kocaeli

Kocaeli'de, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destekte bulundu.



Bazı vatandaşlar telefonlarının ışığını yaktı, bazıları da evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.



Öte yandan, İzmit ilçe merkezinde yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

Bolu

Bolu'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya destek veren vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile pencerelerine çıktı.

Vatandaşlar 1 dakika boyuna tuttukları alkışlar ile sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bazı vatandaşlar ise sokaktakilerin de kendilerine destek vermesi için ıslık çaldı.

Karabük

Karabük'te de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek oldu.

Alkışla etkinliğe katılan vatandaşlar, evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bazı personel de hastane önüne çıkarak kendilerine destek veren vatandaşlara akışlarla karşılık verdi.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destekte bulundu.