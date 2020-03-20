Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlayarak destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlayarak destek verdi.

Yeni Mahalle'de sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen vatandaşlara mahallede bulunan 112 istasyonunda görevli sağlık personeli de ambulansın tepe lambalarını ve sirenlerini açarak karşılık verdi.

Bazı muhtarlar da Havza Devlet Hastanesi önünde buluşarak, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir dakika alkış tuttu.

Havza Devlet Hastanesi acil servis çalışanları da dışarıya çıkarak, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Muhtarlar sağlık çalışanlarına tatlı da ikram etti.

Muhtarlar adına açıklama yapan Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, sağlık çalışanlarının her şeylerinden fedakarlık ederek çalıştığını vurgulayarak, "Biz de evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Tüm sağlık çalışmalarına saygılarımızı sunarım." dedi.

Yeni Mahalle, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: AA

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