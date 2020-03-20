Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesi Vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesi SİİRT - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı.
İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesi
Vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesi SİİRT - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı. Siirt'te de vatandaşlar, evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanları için alkış temposu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:45 Kaynak: AA
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