Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesi

Vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesi SİİRT - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı. Siirt'te de vatandaşlar, evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanları için alkış temposu tuttu.