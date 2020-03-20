Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.

Sağlık çalışanlarına alkışlarla moral veren vatandaşların coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı kişiler evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Karaman, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:04 Kaynak: AA

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