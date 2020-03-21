Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlar İZMİR - İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri
Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlar İZMİR - İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:45 Kaynak: AA
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