Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Merkez Bahçelievler, Yeni ve Kooperatif mahallelerindeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:49 Kaynak: AA
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