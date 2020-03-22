Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Mardin, Bingöl ve Şırnak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Mardin, Bingöl ve Şırnak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.
Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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