Sağlık çalışanlarına alkışlı destek (2) - Son Dakika

Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Kayseri'de dün sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral vermişti. Bugünde kentin farklı noktalarında vatandaşlar, aynı saatte evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşları destekledi.

Sağlık çalışanlarına alkış tutan vatandaşların coşkusu güzel görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.