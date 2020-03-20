Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü

6 saat önce

Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü, System.String[]

Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.

Malatya'da sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinin 2'nci günü de desteğe devam edildi. Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve zaman zaman balkon lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:31 Kaynak: İHA

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