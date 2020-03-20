Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek 2. Gün de sürdü
6 saat önce
Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.
Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.
Malatya'da sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinin 2'nci günü de desteğe devam edildi. Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve zaman zaman balkon lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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