Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADANA/ISPARTA/BİNGÖL/BİTLİS/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADANA/ISPARTA/BİNGÖL/BİTLİS/ - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADANA/ISPARTA/BİNGÖL/BİTLİS/

6 saat önce

Adana'da Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Adana'da Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkına gelen İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf ve ekipler, yere dizdikleri bez parçalarıyla "112" yazdı.

Daha sonra ateşe verdikleri bez parçalarını hastanedekilerin görmesini sağlayan ekipler, ardından hem sirenlerini çalıp hem de alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Sarraf, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kovid-19 salgınından Türkiye'nin ve dünyanın bir an önce kurtulmasını temenni eden Sarraf, şöyle konuştu:

"Bu hastalığın bir an önce ülkemizden gidebilmesi için ülke ve millet olarak çok hassas olduğumuz dönemdeyiz. Bu şekilde sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, emniyet, itfaiye, sağlıkçı personelimiz ve askerlerimize moral verebilmek için bu organizasyonu yaptık. İnşallah bir nebze de olsa böyle bir organizasyonla sağlık çalışanlarımızı mutlu edip onlara destek verebildiysek çok mutlu olacağız. Şu hastalığı tez zamanda, minimum seviyede atlatmak için dua ediyoruz."

Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

VAN/ Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen bazı vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.

Kimi vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADANA/ISPARTA/BİNGÖL/BİTLİS/

Koronavirüs, Bitlis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:25 Kaynak: AA

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