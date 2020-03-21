Son Dakika › Güncel › Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/ - Son Dakika
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ADIYAMAN/MALATYA/KİLİS/
6 saat önce
Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:39 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak