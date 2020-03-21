Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Son Dakika

Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği

Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.