Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/

40 dakika önce

Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği

Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/

Elazığ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:45 Kaynak: AA

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