Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/
40 dakika önce
Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Ağrı'da vatandaşların alkışlı desteği
Elazığ'da vatandaşların alkışlı desteği AĞRI/ELAZIĞ - Ağrı ve Elazığ'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:45 Kaynak: AA
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