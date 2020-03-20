Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

6 saat önce

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor.

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Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ise korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle esnaflar ve vatandaşlar alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ve polis ekipleri ile de siren ve kornoları ile bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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