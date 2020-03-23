Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor
6 saat önce
Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından...
Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar
Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla, arabalarından korna sesleriyle destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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