Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından...

Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar

Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla, arabalarından korna sesleriyle destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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