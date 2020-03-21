Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/ - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/
22 dakika önce
Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması Yanıp sönen ışıklar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına...
Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması
Yanıp sönen ışıklar
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:03 Kaynak: AA
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