Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/ - Son Dakika

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.

Şanlıurfa 'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor