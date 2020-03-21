Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/ - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/

22 dakika önce

Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması Yanıp sönen ışıklar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına...

Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması

Yanıp sönen ışıklar

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/

Adana Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:03 Kaynak: AA

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