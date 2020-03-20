Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (1) - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (1)
6 saat önce
Ankara Ayrancı mahallesinde vatandaşların sağlık çalışanlarına destek vermesi ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Ankara Ayrancı mahallesinde vatandaşların sağlık çalışanlarına destek vermesi ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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