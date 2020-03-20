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Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor
21 dakika önce
Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak çalışanlara destek verdi.
Bazıları evlerindeki ışıkları açıp kapatarak kimileri de yolda araçlarının kornalarını çalarak etkinliğe destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:05 Kaynak: AA
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