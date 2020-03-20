Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN / - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN / - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN /

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN /

Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:26 Kaynak: AA

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