Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN / - Son Dakika

Sakarya , Kocaeli , Bartın , Bolu , Karabük ve Bilecik 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

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