Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına vatandaşların destek alkışı DENİZLİ - Denizli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

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