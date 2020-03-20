Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Gaziantep'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.

Sağlık çalışanlarına desteğini bazı vatandaşlar odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.