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Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.
Gaziantep'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.
Sağlık çalışanlarına desteğini bazı vatandaşlar odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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