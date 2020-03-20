Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına 'alkışlı destek' sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Gaziantep'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.

Sağlık çalışanlarına desteğini bazı vatandaşlar odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:55 Kaynak: AA

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