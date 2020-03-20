Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
6 saat önce
Vatandaşların alkış tutması vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Vatandaşların alkış tutması
vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması
Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki apartmanda oturan vatandalar sağlık çalışanlarına destek için balkondan alkış tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:13 Kaynak: AA
Son Dakika Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı