Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

6 saat önce

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:25 Kaynak: AA

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