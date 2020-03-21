Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.