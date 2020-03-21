Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteği KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteği KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:09 Kaynak: AA

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