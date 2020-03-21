Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
6 saat önce
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından verdiği destek SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların balkonlarından verdiği destek SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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