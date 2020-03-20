Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3) - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3)

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına alkışlı detek Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteği ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı detek

Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteği

ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

(3)

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3)

Eryaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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