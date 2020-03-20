Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3) - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3)
6 saat önce
İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline alkışlı desteğini bugün de sürdürdü.
İstanbul'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline alkışlı desteğini bugün de sürdürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı çağrı üzerine kentte bugün de saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araçların sirenlerini çalarak, sağlık çalışanlarına destek oldu.
Öte yandan bazı sürücüler korna çalarak, bazı vatandaşlar da havai fişeklerle desteklerini gösterdi.
İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:29 Kaynak: AA
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