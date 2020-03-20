Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Şişli Etfal Hastanesi - Son Dakika

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Şişli Etfal Hastanesi
6 saat önce
Şişli Etfal Hastanesi önünden görüntüler İSTANBUL - Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor.
Şişli Etfal Hastanesi önünden görüntüler İSTANBUL - Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: AA
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