Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması

ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:43 Kaynak: AA

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