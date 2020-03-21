Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün
6 saat önce
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması
ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:43 Kaynak: AA
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