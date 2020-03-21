Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün

6 saat önce

Koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlileri için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün, System.String[]

Koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık görevlileri için önceki gün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü.

Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları önceki gün TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinliğin üçüncü gününde, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek etkinliğe katıldı.

Sosyal medyada ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.

Sağlık Bakanı Koca ise Twitter'dan alkışlı desteğin başlayacağı 21.00'den önce yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye." ifadesini kullandı.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:22 Kaynak: AA

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