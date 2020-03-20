Sağlık çalışanlarına alkışlı mesaj gönderen Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına alkışlı mesaj gönderen Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına alkışlı mesaj gönderen Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı

6 saat önce

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, sağlık personeline alkışlarla teşekkür ettikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Mehmetçiğe asker selamıyla karşılık verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı mesaj gönderen Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı, System.String[]

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, sağlık personeline alkışlarla teşekkür ettikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Mehmetçiğe asker selamıyla karşılık verdi.

Şemdinli Komando Taburu Ergültepe üs bölgesindeki askerlerin sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Bizler vatan nöbetindeyken geride bıraktıklarımız ve ailelerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadeleri yer alıyor.

Videonun sonunda askerlerin sağlık çalışanlarını alkışladıkları görülüyor.

-Sağlık çalışanları asker selamıyla yanıt verdi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli de videolu mesajla Mehmetçiğe karşılık verdi.

Bina önünde toplanan sağlık çalışanlarının bulunduğu videoda, "Şemdinli Komando Taburu, Ergültepe üs bölgesinde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında, bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımıza evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye." ifadeleri yer aldı.

Videonun sonunda sağlık çalışanları hep birlikte asker selamıyla Mehmetçiğe teşekkür ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:48 Kaynak: AA

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