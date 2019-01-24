Son Dakika Haberleri: Sağlık Çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi

Sağlık Çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi

1 saat önce

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" konulu eğitim düzenlendi.

Sağlık Çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi, System.String[]
Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" konulu eğitim düzenlendi.

Pınarhisar Devlet Hastanesinde "Bebek Dostu Hastane Eğitimleri" kapsamında tüm personele Pınarhisar Toplum Sağlığı Ebesi Nükhet Pancar tarafından "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme" konulu eğitim verildi.

Toplum Sağlığı Ebesi Nükhet Pancar, "Amacımız bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde anne ile ten temasını sağlayarak emmeye başlaması ve ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 2 yaşına kadar ek gıdalarla birlikte emzirmenin devamının sağlanması" dedi. Ebe Nükhet Pancar, anne sütünün önemini vurgulamak, sağlık çalışanlarının da bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamak amacıyla eğitimlerin oldukça önemli olduğunu söyledi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Kırklareli, Pınarhisar, Anne, Güncel
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