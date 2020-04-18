Sağlık çalışanlarına bağışıklığı güçlendirici 300 bin kefir dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sağlık çalışanlarına bağışıklığı güçlendirici 300 bin kefir dağıttılar - Son Dakika Magazin

Sağlık çalışanlarına bağışıklığı güçlendirici 300 bin kefir dağıttılar

6 saat önce

Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde birçok büyük adım atıldı.

Sağlık çalışanlarına bağışıklığı güçlendirici 300 bin kefir dağıttılar, System.String[]

Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde birçok büyük adım atıldı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek tüm hızıyla devam ederken, birçok sivil toplum kuruluşu ve özel sektör de çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor; günümüzde zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına çeşitli desteklerde bulunuyor. Altınkılıç A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altınkılıç ve ekibi ise sağlık çalışanlarına önemli bir jestte bulundu. Altınkılıç, değeri 1.2 milyon TL olan 300 bin kefiri, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderdi. Mesai başında bu jestle moral bulan sağlık çalışanları, teşekkürlerini çektikleri videolarla iletti.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altınkılıç, zor bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Biz bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşadık, bizim atalarımız, dedelerimiz, bizler de bazı sıkıntılara artık maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bizim DNA'larımızda birbirine kenetlenmek, zor günlerde birbirlerinin yanında olmak zaten var. Bizler de bu toprakların çocuğu olduğumuz için bu günlerdeki salgının; bize göre en büyük kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza ne yapabiliriz, bu insanlara nasıl bir katkımız olabilir, yalnız hissetmemeleri için nasıl yanlarına olabiliriz diye bir araya geldik. 300 bin adet kefir dağıtmaya karar verdik. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinin çok önemli olduğu bu zamanlarda ancak kefir dağıtalar sağlık personelimizin yanında olabiliriz diye düşündük. Yaklaşık 100 bin adetini dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. 300 bin adeti tamamlayana kadar belki daha da uzun sürerse bu adetleri daha da yukarılara çıkartarak sağlık personelimizin bu işin sonuna kadar yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum; ne olursa olsun. Bu ülkede kazandığımızı, yeri geldiğinde bu ülke için harcamasını çok iyi biliriz" diye konuştu.


"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU GÜNLERİN KAHRAMANLARI, ONLARIN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAKTA KALMASI LAZIM"


Sağlık çalışanlarının gerçekten zor durumda olduklarının altını çizen Altınkılıç, "Devletimiz ciddi imkanlar sunmaya çalışıyor ama her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Onların o zor şartlarında biz de kefirle onların yanında olmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu günlerin kahramanları. Yarın gündem değişir emniyet güçlerimiz kahraman olur, yarın gündem değişir askerimiz kahraman olur. Bugün iş onlara düştüğü için onlar elinden geleni layıkıyla yapıyorlar. Bizler de onların yanında sonuna kadar olacağız. Tüm ülke olarak eminim benim gibi düşünen binlerce iş insanı vardır. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede kazanıyoruz ve bu ülkede son nefesimizi vereceğiz. Dolayısıyla biz onların sonuna kadar yanındayız ve hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız" dedi.


"ALLAH DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN RAZI OLSUN"


Devletin süreci çok iyi yönettiğine değinen Fatih Altınkılıç, "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Her zaman bir musibetin karşısında birlik olmak için o birliğin, beraberliğin öncüsü mutlaka olması gerekir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabi Sayın Fahrettin Koca, sağlık bakanımız bu süreci çok iyi götürüyor. Ciddi emek veriyor. Uykusuz kaldığını, ne kadar üzüldüğünü biz ekranlardan görüyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlattılar, biz de elimizdeki argümanları kullanarak, kefir dağıtarak bu sürece katkıda bulunmak istedi. Dolayısıyla böyle bir kampanyaya kayıtsız kalamazdık. Biz de 300 bin adet kefir dağıtarak, bu sürecin içinde olmaya karar verdik. İnşallah bu sıkıntıları atlatacağız. Hep beraber çok daha aydınlık, ferah bir amana ulaşacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.


"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KEFİR GÖNDERMEK İSTEYEN İŞ İNSANLARINA YARDIMCI OLUYORUZ"


Fatih Altınkılıç ayrıca, diğer sektörlerde faaliyet gösteren ve sağlık çalışanlarına kefir göndermek isteyen iş insanlarının, kendilerine ulaşarak 81 ilde bu konuda yardımcı olabileceklerinin altını çizdi.  Altınkılıç, "Tabi farklı sektörlerde çalışanlar, sağlık personellerine ürettikleri ürünü gönderemeyen veya göndermesi mümkün olmayan sektörlerimiz var. Bu sektörlerdeki iş insanlarımız, kefirin faydalarını bildikleri için onlara da bir faydaları olması için bizden kefir talep ediyorlar. Bazı adresleri belirtiyorlar, biz o adreslere ulaştırıyoruz" dedi.


"PROBİYOTİK ZENGİNİ BİR ÜRÜN"


Kefirin yararlarından da bahseden Fatih Altınkılıç, kefirin bir süt ürünü olduğunu ve probiyotik zengini bir ürün olduğunu söyledi. Kefirin içindeki probiyotik bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olduğuna dikkat çeken Altınkılıç, "1912'de Rus bilim adamı Elie Metchnikoff, kefirle Nobel Ödülü almıştır. İçindeki bakterilerin bağışıklık sistemini geliştirdiğini kanıtlayarak bu ödülü almıştır" dedi.


"KESİNLİKLE HER GÜN TÜKETİLMESİ GEREKEN BİR ÜRÜN"


Bağışıklık sistemini güçlendiren birçok ürün olduğunu ancak bunlar arasında kefirin ön plana çıktığının altını çizen Altınkılıç, "Süt ürünleri zaten faydalı ürünler. Kefirin içerisindeki milyonlarca faydalı bakteriden dolayı kefir ayrıca bir önem kazanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle biliniyor yüzyıllardır. Avrupa kolera veba dolayısıyla kırılırken, Orta Asya'daki Türkler, kefir içerek bağışıklık sistemini güçlendirdikleri için birçok hastalığa karşı vücutlarını daha dirençli hala getirdiler ve bu salgınlara daha az maruz kaldılar. Kesinlikle her gün tüketilmesi gereken, her gün mutlaka en az 1 porsiyon tüketilmesi gereken bir ürün. Bunun Orta Asya'da çok ciddi bir tüketimi var. Ruslar çok ciddi tüketiyorlar. Hatta Rus kadının güzelliklerini kefire borçlu olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kefir her gün tüketilmesi gereken bir ürün. Vücudumuzun alması gereken bakterileri içerdiği için kefir her gün tüketilmeli" şeklinde konuştu.


"DİĞER TAVSİYE EDİLEN BESİNLERDEN DAHA UYGUN MALİYETLİ BİR ÜRÜN"


Fatih Altınkılıç, son olarak şunları söyledi: "Orta Asya'da yaşayan insanlar, 100 yıl önce tablet, ilaç veya farklı besinler kullanamıyordu. Bu insanların vücutlarını güçlendirmek için yüzyıllardır kefir kullandıklarını biz biliyoruz, kitaplarda var. Dolayısıyla bugün kefirin aslında birçok faydasını anlatabiliriz ama alternatif olarak bugün aldığımız besinlerin içerisinde kefir hem daha kolay ulaşabilir hem de daha kolay içilebilir bir ürün. Dolayısıyla biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Hem kolay ulaşılabilir hem de diğer alternatif tavsiye edilen besinlerden daha uygun maliyetli bir ürün. Siz 1 porsiyon tükettiğinizde o gün alabileceğiniz tüm probiyotik bakteriyi almış oluyorsunuz. Birçok sektörün yara aldığı bir dönemden geçiyoruz. Gıda sektörü tüm zamanlarda bile yine yoluna devam eden sektörlerden birisidir. Çünkü insanlar bir şekilde yemek içmek zorunda. Dolayısıyla bugünlerde koronavirüsten dolayı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kefire ciddi bir talep var."

Cumhurbaşkanı, Fatih, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:38 

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