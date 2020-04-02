Sağlık çalışanlarına baklava ikramı - Son Dakika

Araban ilçesinde hayırsever bir işadamı, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.

Arabanlı işadamı Haci Şahin, Araban Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür edip ikramda bulundu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamasında, salgınla mücadelede sağlık çalışanların canla başla çalıştığını belirterek,şunları kaydetti:

"Ülkemiz, olağanüstü bir dönemden geçiyor. Hayatımızda ilk defa, tüm dünyayı etkisini altına alan ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız. Bu günlerde en çok çalışma yükünü de sağlık görevlileri üsleniyor. Arabanlı iş adamı olarak ben de Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay'ı makamında ziyaret edip tüm sağlık personellerine bu zor günlerde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verdikleri için teşekkür ettim. Hastanemizde bizlere mesai menfuru gözetmeksizin bu zor günlerimizde hizmet veren tüm sağlık görevlilerimize moral olsun diye baklava ikramında bulundum."