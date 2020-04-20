Sağlık çalışanlarına balkondan konser verdi, vatandaşlar halayla eşlik etti - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına balkondan konser verdi, vatandaşlar halayla eşlik etti

ERZURUM - Oltu Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeli için evlerinin balkonundan konser verdiler.

Oltu Özfa Sitesi'nde ikamet eden piyanist şantör Bekir Bulut ve komşusu müzisyen Erol Başar, ülkemizin zor günlerinde büyük bir özveriyle görev yapan hastane personeline evlerinin balkonundan söyledikleri türkülerle moral desteğinde bulundu.

Oltu Devlet Hastanesi karşısındaki evlerinin balkonuna ses yayın cihazı kurarak yaklaşık bir saat konser verdiler. Konserde site sakinleri de balkonlarında halay çekip sağlık çalışanlarını alkışladılar.

Piyanist şantör Bekir Bulut, "Bugün sokağa çıkma yasağından dolayı hastane tam karşımızda hastane personelimize yatan hastalarımıza moral ve destek amaçlı böyle bir program yaptık, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Müzisyen Erol Başar ise, "Hastanede çalışan personelimize hastalarımıza böyle bir program düzenledik. Eğer onları eğlendirebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Site sakinlerinden Sertaç Yıldız, "Sokağa çıkma yasağında arkadaşlarımız yapmış oldukları programla morallerimiz yerine getirdiler, Müzisyen arkadaşlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.