Sağlık çalışanlarına banka desteği - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına banka desteği

30.10.2020 11:23
Sağlık çalışanlarına banka desteği, System.String[]

19 pandemisinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları oldu.

COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları oldu. Gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanları için Burgan Bank özel bir paket hazırladı. Pakete göre doktorlardan hemşirelere, eczacılardan sağlık teknisyenlerine kadar tüm sağlık personeli yıl sonuna kadar vadeli mevduatlarına özel faiz oranları, ücretsiz EFT/havale ve ilk banka kartı harcamasına para iadesi gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Butik bankacılık anlayışı ile hizmet veren Burgan Bank, Covid-19 salgınında toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmak amacıyla sağlık personellerine özel bir finansal paket hazırladı.

ÖZEL FAİZ ORANLARI

Sağlık çalışanlarının birikimlerine yönelik şube ve dijital bankacılık kanalları üzerinden çeşitli avantajlar içeren paket, 1 milyon TL'ye kadar olan vadeli mevduat hesaplarına cazip faiz oranları sunuyor.

ÜCRETSİZ EFT VE HAVALE

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" anlayışıyla hazırlanan özel pakette, şubeler ve dijital bankacılıktan yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca, Burgan Bank banka kartı ile yapılan ilk 50 TL ve üzeri alışverişe 50 TL para iadesi veriliyor.

2020 YILI SONUNA KADAR GEÇERLİ

Doktorlardan hemşirelere, sağlık teknisyenlerinden eczacılara kadar tüm sağlık personelinin yararlanabileceği Burgan Bank'tan sağlık çalışanlarına ayrıcalıklı paket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.


- İstanbul
Sağlık çalışanlarına banka desteği
Sağlık çalışanlarına banka desteği

Türk Lirası, Burgan Bank, Banka, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sağlık çalışanlarına banka desteği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu         
10:44
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı         
09:53
Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı         
09:45
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına banka desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei