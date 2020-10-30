Sağlık çalışanlarına banka desteği

Butik bankacılık anlayışı ile hizmet veren Burgan Bank, Covid-19 salgınında toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmak amacıyla sağlık personellerine özel bir finansal paket hazırladı.
ÖZEL FAİZ ORANLARI
Sağlık çalışanlarının birikimlerine yönelik şube ve dijital bankacılık kanalları üzerinden çeşitli avantajlar içeren paket, 1 milyon TL'ye kadar olan vadeli mevduat hesaplarına cazip faiz oranları sunuyor.
ÜCRETSİZ EFT VE HAVALE
"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" anlayışıyla hazırlanan özel pakette, şubeler ve dijital bankacılıktan yapılan EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. Ayrıca, Burgan Bank banka kartı ile yapılan ilk 50 TL ve üzeri alışverişe 50 TL para iadesi veriliyor.
2020 YILI SONUNA KADAR GEÇERLİ
Doktorlardan hemşirelere, sağlık teknisyenlerinden eczacılara kadar tüm sağlık personelinin yararlanabileceği Burgan Bank'tan sağlık çalışanlarına ayrıcalıklı paket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
- Kaynak: DHA
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