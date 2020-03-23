Sağlık çalışanlarına bilboardlardan teşekkür - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına bilboardlardan teşekkür

7 saat önce

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık çalışanları için kentteki tüm açık hava reklam alanlarında teşekkür mesajı yayınlandı.

Sağlık çalışanlarına bilboardlardan teşekkür, System.String[]

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık çalışanları için kentteki tüm açık hava reklam alanlarında teşekkür mesajı yayınlandı.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehirde yer alan bilboard, raket ve led ekran gibi tüm açık hava mecralarında "Alkışlar" temasıyla yapılan paylaşımlarda doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve hastane temizlik personellerine moral için teşekkür edildi.

Cumhuriyet Mahallesinde esnaf olan Şerif Ülker, sağlık personelinin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatarak, "Cephesi ve düşmanı belli olmayan, ne zaman nerede çıkacağı bilinmeyen bir hastalıktan söz ediyoruz. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Murat Usta ise sağlık personellerinin çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirterek "Reklam alanlarına yapılan bu çalışma oldukça güzel. Doktorundan acil tıp teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanlarına çok ihtiyacımız var. Ben hepsine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Belediyemizi de bu çalışması nedeniyle tebrik ediyorum. Bu sürpriz sağlık çalışanlarımızı mutlu edecektir." dedi.

Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:00 Kaynak: AA

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