Sağlık çalışanlarına bir destek de giyim firmasından geldi - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına bir destek de giyim firmasından geldi

11 dakika önce

Sağlık çalışanlarına bir destek de giyim firmasından geldi Diyarbakır'da faaliyet yürüten iç giyim firması Jiber, sağlık çalışanlarına giysi desteğinde bulundu Diyarbakır'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de giysi fabrikasından geldi.

Sağlık çalışanlarına bir destek de giyim firmasından geldi

Diyarbakır'da faaliyet yürüten iç giyim firması Jiber, sağlık çalışanlarına giysi desteğinde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de giysi fabrikasından geldi. Diyarbakır markası olan Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, korona virüsle mücadelede önemli görevler yürüten sağlık çalışanlarına ücretsiz giysi desteği vereceklerini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Diyarbakır'daki giysi fabrikasından geldi. Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, salgından kaynaklı bu zor günlerde, sağlık çalışanlarının çok ciddi fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi. Oğurlu, "Sağlık çalışanları çok önemli bir görev yürütüyor. Yürüttükleri bu çalışma ile çoğu zaman evlerine gidemediklerini biliyoruz. Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu bu fedakarlığa karşı biz de destek amaçlı, Jiber Yönetim Kurulu olarak, sağlık emekçilerine giysi desteğinde bulunacağız" dedi.

"Hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız"

Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını aktaran Oğurlu, "Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları riskli bir görev yapıyor. Korona virüs özellikle iç çamaşırlara da bulaşabiliyormuş, bizler Jiber olarak kendilerine iç çamaşır ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik. İç giyimler, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla otel ve pansiyonlarda kalan sağlık personellerine dağıtılacak. Bizler Jiber olarak her zaman hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" diye konuştu.

"Türkiye'nin evde kal ile başarılı olacağına inanıyorum"

'Evde kal Türkiye' çağrısına ilişkinde görüşlerini açıklayan Oğurlu, "Bizler evde kal çağrısına uyduk ve beş yüze yakın çalışanımıza izin verdik. Bu kararı ilk alan firmalardan biriyiz. Zorunlu haller olmadıkça evde kalıyoruz. Diyarbakır halkına da çağrım, evde kal ile dünya öyle başardı, Türkiye'nin de evinde kalması ile bu sorunu aşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından içerisinde iç çamaşırları ve çorapların olduğu koliler dağıtılmak üzere Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü deposuna bırakıldı.

Sağlık çalışanlarına bir destek de giyim firmasından geldi

Diyarbakır, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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