Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha - Son Dakika

Gaziantep'te özel bir hastanede sağlık çalışanlarına saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan saldırıda 4 sağlık çalışanı yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, hasta yakınlarını olduklarını belirten kişiler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sağlık çalışanlarına saldırdı. Olay üzerine hastane yetkilileri beyaz kod ile olayı polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir hemşire, bir danışman ve iki güvenlik görevlisi olmak üzere 4 sağlık çalışanı saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.



Öte yandan, Gaziantep'te 4 gün önce bir sağlık çalışanı saldırıya uğramıştı. - GAZİANTEP