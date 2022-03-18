SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ - Son Dakika
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ

18.03.2022 14:31

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle 'Çanakkale menüsü' hazırlandı.

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle 'Çanakkale menüsü' hazırlandı. Üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü, 500 sağlıkçıya ikram edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık çalışanlarının öğle yemeği için Çanakkale menüsü hazırlattı. Programa Kaymakam Eren Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, gaziler ve sağlık çalışanları katıldı. Davetlilere ve sağlık personeline, asker kıyafetli yemekhane görevlileri tarafından yemekler ikram edildi.

Programın ardından açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "107 yıl önce bugün Çanakkale'de büyük bir zafer kazandık. Biz hem bu zaferi kutlamak hem de şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Değişik programlarla bugün etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda da İnegöl Devlet Hastanesinde öğle yemeği menüsünde, 18 Mart 1915'te Çanakkale'de askerimizin yemiş olduğu yemek menüsünü arkadaşlarımız hazırladılar. Burada bizler, çalışan arkadaşlarımız, gazilerimiz hep beraber 1915'te Çanakkale'de yenen yemeği aynı ruhla yedik. ve bir kez daha bu mübarek toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi anmış olduk. Onları ne kadar minnetle ansak borcumuzu ödeyemeyiz. Çünkü Çanakkale'de binlerce insanımız bu toprakları kanıyla vatan kıldılar. Bize emanet bıraktılar. Bugün de bize düşen, o günleri hiçbir zaman unutmamak. Bir arada olmak, güçlü olmak. Eğer düşman bir gün yine bu topraklara gelirse aynı ruhla, aynı inançla vatanımızı, namusumuzu, müktesebatımızı savunmak. Bu tür etkinlikler bize bu ruhu aşılıyor. Ben bir kez daha, hem başhekimimizi hem emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah vatanımız, milletimiz, bayrağımız sonsuza kadar hür ve bağımsız olsun" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ

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Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Devlet Hastanesi, Çanakkale, 18 mart, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ - Son Dakika


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