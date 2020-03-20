Sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür - Son Dakika

Korona virüsüne karşı özveri ile çalışan sağlık personeline teşekkür çiçeği takdim edildi.



İnterflora Türkiye Çiçekçiler Derneği Adıyaman Temsilcisi Ruhi Akan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Korona virüsüyle birlikte sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını ve insanların sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe saydıklarını belirten Ruhi Akan, "Onları bu zorlu görevde yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için çiçek takdim ettik. Bizler için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarına takdim ettiğimiz çiçekleri aldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN