Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2) - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2)

14.01.2021 12:36

Manisa'nın Soma ilçesinde sağlık çalışanlarının aşılanma uygulaması başladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sağlık çalışanlarının aşılanma uygulaması başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güncellenen MHRS'den oluşturdukları randevuyla aile hekimlikleri veya hastanelerde ya da görev aldıkları kuruluşlarda aşılarını yaptırmaya başladılar.

Çin'den gelen ve 14 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan CoronaVac aşısı bugün sabah itibari ile sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Soma Devlet Hastanesinde de oluşturulan 15 aşı odasında öncelikli olarak sağlık çalışanlarına aşı uygulamaları başladı.

740 personeli bulunan hastanede güncellenen MRHS uygulamasından randevularını alan çalışanlarımız hastanemizdeki aşı odalarına gelerek aşılarını yaptırıyorlar.

Hastane içindeki aşı odalarına gelen sağlık çalışanlarının aşıya karşı son derece ilgili olduğu görüldü.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi de özel sektör çalışanları ile toplam 250 sağlık personelinin aşılanmasını sağlarken, ilçede sağlık çalışanlarının aşılanmasının 2-3 için tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2)
Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2)
Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2)
Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hisarcık, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı (2) - Son Dakika


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