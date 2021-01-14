Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Malatya 'da sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanmaya başlandı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından kentte ilk CoronaVac aşısı, Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de aşı olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye geneli başlatılan aşı uygulamasının hayırlı olmasını temenni etti.

"Toplumumuzun yüzde 65'i bağışık hale gelmedikçe biz bu salgından kurtulamayacağız." diyen Bentli, şöyle devam etti:

"Bizde bugün aşımızı olduk, sağlıkçılarımızdan yoğun bir talep var. Önümüzdeki 3-5 ay içinde salgından tamamen kurtulmak umuduyla aşımızı yaptırdık. İlk etapta sağlıkçılardan yüzde 60'a yakın bir talep var. Kentteki sağlık çalışanlarımızın yüzde 15'i bu hastalığı geçirmişti. Bugün sağlıkçılar aşılanıyor, yarın veya bir sonraki gün yaşlılar ile risk grubundakilere aşı yapmaya başlayabiliriz."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise kendilerine aşı çıkan vatandaşların, hastanede yoğunluk oluşmaması için randevu alarak hastaneye gelmelerini istedi.