Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 12:43

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bingöl'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bingöl'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşıları, Bingöl Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

İlk olarak il sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu'ya yapılan aşının ardından, daha sonra sırasıyla doktor ve diğer sağlık çalışanlarına yapıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, kamu ve özelde çalışan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına aşı yapılacağını söyledi.

İlk dozun ardından 2'nci dozun da 28. Gün yapılacağını aktaran Gündoğdu, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın dün aşı startı vermesiyle birlikte bugün ilimizde sağlık çalışanlarına aşılama programı başlattık. Yaklaşık kamuda ve özelde çalışan 4 bine yakın sağlık çalışanının bugünden başlayarak önümüzdeki günlerde aşılama programı bitecek. Daha sonrasında da vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına başlayıp pandemide büyük bir etkiye sahip olduğunu düşündüğümüz aşılamayla sağlık kontörlü ve bitmesine noktasına gelmesini umut ediyoruz. Bu noktada bütün herkesin aşısını biran önce yapmasını temenni ediyoruz. Bugün korona aşısının ilk dozunu yapmakla beraber yapan kişilere 28 gün sonra ikinci doz yapılacak. Şuan da temaslı olan ve korona pozitif olan kişiler dışında bütün sağlıkçılar diledikleri zaman aşılarını yapabilirler"

Aşı koordinatörü Nebahat Aydın ise, yaklaşık bir yıla yakın Kovit-19'la mücadele ettiklerini belirterek,

"Nebahat Aydın " Bir yıla yakındır Covid-19 ile mücadele içindeyiz sağlıkçılar olarak. Nihayet aşı geldi, beklenen gün geldi. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ilk aşısını yapınca 81 ilde aşılanma yapılmaktadır. Bingöl Devlet Hastanesi'nde de aşılarımız başladı ve bugün sağlık çalışanlarına yapmaya başladık"

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Koronavirüs, Türkiye, Bingöl, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika


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