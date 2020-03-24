Sağlık çalışanlarına davullu destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına davullu destek

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık görevlilerine destek için sokak sokak gezerek davul çaldı.

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık görevlilerine destek için sokak sokak gezerek davul çaldı.


Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını tüm dünyayı etkisinin altına alırken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları vatandaşların hayatları için seferber oldu. Günlerdir tüm Türkiye'de her gün saat 21.00'da destek için başlayan alkışlara, bu sefer Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nden davul sesi de eklendi. Düğünlerde davul çalan Salih Erdoğan ve oğlu Özgür Erdoğan, bu sefer tokmağı sağlık çalışanları için vurdu.


Korona virüs nedeniyle düğünlerin iptal edilmesinin ardından davulunu sağlık çalışanlarına destek için çaldığını ifade eden Salih Erdoğan, "Biz bu davullarımızı bölgede düğün ya da bir program olduğunda kullanıyoruz. Şimdi her şeyi bir kenara attık, bu sefer tüm sağlık çalışanlarına destek olmak için sokak sokak gezip tokmağı vurduk. Korona virüs nedeniyle bizde sağlık çalışanlarımızı desteklemek amacıyla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Allah sağlık çalışanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bu hastalığı bir an önce def etmesin" dedi.


Özgür Erdoğan da, babasıyla sağlık çalışanlarına destek olmak için davul çaldığını belirterek, "Bu desteğimizi tüm sokakları gezerek gösterdik. Allah tüm sağlık çalışanlarımıza sağlık ve güç versin" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:59 Kaynak: İHA

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